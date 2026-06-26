Telegraph: экс-супруга принца Эндрю навещала Эпштейна во время его заключения Telegraph: Сара Фергюсон дважды встречалась с Эпштейном, пока он был в тюрьме

Москва26 июн Вести.Экс-супруга бывшего герцога Йоркского и принца Эндрю — Сара Фергюсон — посещала осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна в то время, когда он находился в тюрьме. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на материалы дела.

Сара Фергюсон дважды посещала Джеффри Эпштейна в его офисе фиктивной фирмы, которую он создал, находясь в тюрьме за сексуальные преступления против детей пишет издание

Речь идет об офисе в Палм-Бич, который был оформлен на подставную компанию, чтобы финансист мог добиться временного освобождения по программе Work Release, позволяющей заключенным проводить до 12 часов вне тюрьмы для работы. Примечательно, что ранее жертвы Эпштейна заявляли, что он насиловал их в том же самом офисе.

Переписка раскрывает детали этих визитов. 4 апреля 2009 года Фергюсон написала Эпштейну письмо с вопросом, может ли она зайти "на чашечку чая" во время поездки во Флориду. Финансист предоставил ей адрес. А уже через два дня в ответном послании он написал бывшей герцогине Йоркской, что она выглядела "великолепно". Сама Фергюсон, в свою очередь, не скупилась на комплименты.

Мой дорогой замечательный и особенный друг Джеффри. Ты — легенда, и я так горжусь тобой. Спасибо, что так хорошо обо мне заботишься писала она

Второй визит состоялся 13 мая 2009 года — тогда водитель Эпштейна встречал Сару в аэропорту. В тот период они активно обсуждали развитие ее бренда Mothers Army, а финансист даже планировал приобрести долю в этом проекте. Ранее британские СМИ сообщали, что в письмах Эпштейну Фергюсон жаловалась на финансовое отчаяние и просила совета, как справиться с долгом в 6 миллионов фунтов стерлингов.

Брак Сары Фергюсон и бывшего принца Эндрю, заключенный в 1986 году, распался в 1996-м. Однако титул герцогини Йоркской оставался за ней до октября 2025 года, когда она приняла решение отказаться от него. Сам Эндрю находится в центре скандала из-за дружбы с Эпштейном и лишился всех своих титулов в декабре 2025 года по решению короля Карла III, а также был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением и раскрытии секретной информации в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна.