Москва10 апр Вести.Засекреченные Минюстом США имена некоторых наследниц покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного за организацию секс-торговли, назвали "Известия". Среди этих девушек есть три россиянки – Светлана Пожидаева, Юлия Степанова и Рената Болотова.

Анонимный бывший сотрудник Эпштейна рассказал газете, что перечисленные девушки, предположительно, могли работать рекрутерами у финансиста. Они занимались подбором новых жертв для скандальных секс-вечеринок Эпштейна.

Всего в его завещании, которое он написал за незадолго до того, как покончил с собой в нью-йоркской тюрьме в 2019 году, числятся более 40 человек. Отмечается, что семь из них должны были получить от $3 до $15 млн, суммарно — $58 млн (свыше 4,5 млрд рублей).

Однако указанных в предсмертном документе денег пока никто из упомянутых лиц не получил. Эти выплаты возможны лишь после погашения долгов, налогов и претензий жертв, отмечает издание.

Ранее от связей с Эпштейном открестилась супруга президента США Мелания Трамп. Тем не менее американского лидера Дональда Трампа с его женой познакомил именно покойный финансист.