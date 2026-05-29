Трамп выступил истцом в рамках нового дела против газеты Wall Street Journal Трамп направил в суд новый иск к WSJ на $10 млрд из-за статьи об Эпштейне

Москва29 мая Вести.Президент США Дональд Трамп направил на рассмотрение суда новый иск о клевете в отношении медиамагната Руперта Мердока, издателя газеты The Wall Street Journal (WSJ), компании Dow Jones и еще нескольких ответчиков.

Исковое требование касается публикации о скандально известном финансисте Джеффри Эпштейне и в случае удовлетворения предполагает выплату компенсации в размере 10 миллиардов долларов. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

В июле 2025 года Трамп уже подавал иск к тем же лицам. Поводом была публикация WSJ о якобы имевших место более 20 лет назад контактах между будущим главой Белого дома и Эпштейном. В частности, издание утверждало, что Трамп отправил финансисту на его 50-летие поздравительный альбом с непристойными рисунками и записками.

Американский президент отрицал эти обвинения, заявив, что даже подпись в альбоме принадлежит не ему. Однако в апреле текущего года судья отклонил иск, посчитав, что истец не предоставил достаточных доказательств "злого умысла" со стороны журналистов. После этого адвокатам Трампа предоставили время на исправление недостатков и подачу обновленной жалобы.

В 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что могло повлечь наказание сроком до 40 лет лишения свободы.

Кроме того, бизнесмена обвинили в сговоре с целью вовлечения в описанную выше противоправную деятельность. Согласно американскому законодательству, санкция за это преступление предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

По версии стороны обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он платил им сотни долларов наличными, а затем поручал некоторым жертвам вербовать новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке постановил оставить финансиста под стражей без права на освобождение под залог. В конце июля того же года Эпштейн был обнаружен в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", а впоследствии скончался. Согласно выводам расследования, финансист совершил суицид.

Ранее сообщалось, что в финальной части материалов по делу Эпштейна содержится более 3 тысяч упоминаний о Трампе.