Суд во Флориде отклонил иск Трампа на 10 млрд долларов против Мердока и WSJ

Москва13 апр Вести.Федеральный судья штата Флорида Даррин Гейлс отклонил иск президента США Дональда Трампа на 10 миллиардов долларов, поданный против медиамагната Руперта Мердока, газеты The Wall Street Journal и связанных лиц за якобы клеветническую статью о письме, отправленном Трампом финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает CNBC.

Статья, опубликованная в июле 2024 года, утверждала, что Трамп прислал на 50-летие Эпштейна "непристойное" письмо с контуром обнаженной женщины, включая дуги, обозначающие груди, и подписью "Дональд" в нижней части, имитирующей волосы на лобке. Судья отметил, что истец не смог убедительно доказать наличие у ответчиков "действительной злобы" — необходимого условия для публичных фигур по прецеденту Верховного суда США.

В решении, вынесенном в окружном суде Майами, судья Гейлс указал, что жалоба Трампа "не достигает уровня изложения действительной злобы" и не соответствует стандарту преднамеренного избегания проверки фактов. Трамп опроверг авторство письма, Минюст не ответил, а ФБР отказался от комментариев, что подтверждает попытки расследования. Решение не касается истинности утверждений WSJ или их клеветнического характера, но предоставляет Трампу срок до 27 апреля для подачи жалобы .

Представитель юридической команды Трампа заявил, что Трамп последует решению и продолжит привлекать к ответственности тех, кто распространяет фейковые новости, вводящие в заблуждение американский народ.