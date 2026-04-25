Москва25 апрВести.Окружной судья США Кэтлин Уильямс выразила сомнение в возможности дальнейшего рассмотрения иска американского лидера Дональда Трампа на 10 миллиардов долларов против Налоговой службы и Минфина США. Об этом сообщает Bloomberg.
При этом в агентстве отметили, что представитель юридической команды американского президента, в свою очередь, не сразу ответил на запрос о комментарии.
Хотя президент Трамп утверждает, что подает иск как частное лицо, он является действующим главой государства, а его процессуальные оппоненты — это структуры, решения которых находятся в его прямом подчинениипередает Bloomberg слова Уильямс
В январе Трамп подал в суд на Минфин и Налоговую службу США за утечку его данных.
Между тем в апреле федеральный судья штата Флорида Даррин Гейлс отклонил иск американского лидера на 10 миллиардов долларов, поданный против медиамагната Руперта Мердока.