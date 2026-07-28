"Мы продолжим": Трамп рассказал, как продвигается его судебная тяжба с NYT Трамп: суд отказал отклонить иск президента США к газете NYT

Москва28 июл Вести.Президент США Дональд Трамп продолжает судебные разбирательства с газетой The New York Times (NYT). В частности, суд отказал в отмене иска о клевете, поданного Трампом к газете, отметил глава Белого дома в соцсети TruthSocial.

Обанкротившаяся The New York Times после десяти лет преследований, наветов и клеветы вновь потерпела неудачу в отчаянной попытке добиться отмены нашего мощного судебного иска о клевете против них заявил Трамп

Суд потребовал от Трампа предоставить обновленную жалобу, в которой приведены случаи, когда NYT, по мнению истца, преднамеренно порочила его репутацию, дискредитировала его семью, движение MAGA (Make America Great Again, состоящее из сторонников республиканцев) "и США в целом".

Мы продолжим привлекать NYT и "сотоварищей" из крупных СМИ к ответственности за публикацию, продвижение и распространение фейковых новостей пообещал глава Белого дома

Трамп в сентябре 2025 года подал к NYT иск на сумму $15 млрд. Претензии касаются публикаций газеты о предполагаемых связях Трампа со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними.

Трамп назвал NYT политически ангажированной и обвинил газету в нанесении ущерба его деловой и финансовой репутации. Однако суд во Флориде отказал в рассмотрении иска из-за процессуальных нарушений. Через месяц Трамп повторно подал иск о клевете на такую же сумму.

Среди ответчиков оказались сама газета, ее журналисты, а также издательство Penguin Random House, выпустившее книгу "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха".

Адвокаты Трампа утверждали, что содержащиеся в книге и публикациях NYT сведения о его бизнесе и источниках дохода являются "злонамеренными и клеветническими".

Редакция NYT назвала претензии Трампа безосновательными и расценила их как попытку давления на независимую журналистику.

Трамп заявил, что фейковые СМИ являются главным врагом для США, и спрогнозировал банкротство NYT, а также газеты The Washington Post.