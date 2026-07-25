Трамп уверен в разорении многих СМИ в США после его ухода из политики Трамп заявил, что после его ухода из политики многие американские СМИ разорятся

Москва25 июл Вести.Президент США Дональд Трамп уверен, что после завершения его политической карьеры многие американские СМИ разорятся. Это, по мнению главы Белого дома, произойдет в связи с тем, что журналистам будет не о ком больше писать.

Свое мнение Трамп высказал во время выступления на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Обращаясь к представителям прессы, президент США отметил, что они даже не представляют, как им повезло.

Когда я уйду, вы все разоритесь. С вашей бизнес-моделью будет покончено… Нет, это правда. Когда меня не будет, вы все разоритесь, поскольку вам не о ком будет писать сказал Трамп

По мнению американского лидера, "до других людей никому нет никакого дела". При этом Трамп заметил, что американские СМИ пишут о нем преимущественно в негативном ключе.