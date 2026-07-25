Москва25 июлВести.Президент США Дональд Трамп уверен, что после завершения его политической карьеры многие американские СМИ разорятся. Это, по мнению главы Белого дома, произойдет в связи с тем, что журналистам будет не о ком больше писать.
Свое мнение Трамп высказал во время выступления на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Обращаясь к представителям прессы, президент США отметил, что они даже не представляют, как им повезло.
Когда я уйду, вы все разоритесь. С вашей бизнес-моделью будет покончено… Нет, это правда. Когда меня не будет, вы все разоритесь, поскольку вам не о ком будет писатьсказал Трамп
По мнению американского лидера, "до других людей никому нет никакого дела". При этом Трамп заметил, что американские СМИ пишут о нем преимущественно в негативном ключе.