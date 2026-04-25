Белый дом: Трамп верит главе ФБР, несмотря на сообщения о проблемах с алкоголем Белый дом: Трамп сохраняет доверие к главе ФБР

Москва25 апр Вести.Президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к главе Федерального бюро расследований (ФБР) Кэшу Пателу, несмотря на сообщения СМИ о проблемах Патела с алкоголем, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Президент по-прежнему уверен в директоре ФБР и команде по обеспечению правопорядка, а также в том, что они продолжат так же успешно выполнять свою работу, как и в последние полтора года. Благодаря усилиям, в том числе Патела, нынешняя американская администрация смогла достичь 125-летнего минимума по количеству убийств по всей стране отметила Ливитт

Журнал The Atlantic разместил 17 апреля статью, в которой со ссылкой на источники утверждал, что Пател зачастую отсутствует на рабочем месте, чрезмерно часто пользуется служебным транспортом, в том числе самолетом в личных целях, а также злоупотребляет алкоголем.

По версии источников журнала, некоторые коллеги Патела расценивают его поведение как угрозу государственной безопасности.

ФБР отвергло основные положения статьи, а Пател подал к журналу и автору cnfnmb иск на $250 млн/