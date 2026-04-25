Москва25 апрВести.Президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к главе Федерального бюро расследований (ФБР) Кэшу Пателу, несмотря на сообщения СМИ о проблемах Патела с алкоголем, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Президент по-прежнему уверен в директоре ФБР и команде по обеспечению правопорядка, а также в том, что они продолжат так же успешно выполнять свою работу, как и в последние полтора года. Благодаря усилиям, в том числе Патела, нынешняя американская администрация смогла достичь 125-летнего минимума по количеству убийств по всей странеотметила Ливитт
Журнал The Atlantic разместил 17 апреля статью, в которой со ссылкой на источники утверждал, что Пател зачастую отсутствует на рабочем месте, чрезмерно часто пользуется служебным транспортом, в том числе самолетом в личных целях, а также злоупотребляет алкоголем.
По версии источников журнала, некоторые коллеги Патела расценивают его поведение как угрозу государственной безопасности.
ФБР отвергло основные положения статьи, а Пател подал к журналу и автору cnfnmb иск на $250 млн/