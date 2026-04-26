Москва26 апр Вести.Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель скоро будет отправлен в отставку. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Основной причиной увольнения Пателя называются негативные публикации в СМИ о нем за последнее время. Вопрос отставки главы ФБР — "лишь вопрос времени", рассказал собеседник издания.

Ранее СМИ сообщали, что Пателя в начале 2000-х дважды арестовывали из-за инцидентов, связанных с употреблением спиртного.

Сам глава ФБР подал иск против The Atlantic, обвинив журнал в публикации ложных сведений о его проблемах с алкоголем.