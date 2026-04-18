В США обеспокоены прогулами главы ФБР из-за злоупотребления алкоголем

Москва18 апр Вести.Сотрудники ФБР встревожены поведением главы ведомства Кэша Пателя. Он часто употребляет алкоголь и редко появляется на рабочем месте, пишет журнал Atlantic со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Отмечается, что зависимость главы ФБР от алкоголя является постоянной причиной беспокойства в правительстве США. Еще в самом начале его пребывания на должности все встречи и брифинги приходилось переносить из-за его похмелья. В течение последнего года сотрудники службы охраны Пателя неоднократно испытывали трудности с тем, чтобы разбудить его, поскольку он был пьян. В 2025 году им даже понадобилось оборудование для взлома двери его кабинета, потому что достучаться до него было невозможно.

Сейчас, по данным издания, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа уже обсуждают, кто может заменить Пателя. Сам глава ФБР обеспокоен тем, что его пребывание на этой должности находится под угрозой.