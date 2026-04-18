Глава ФБР про слухи о своем алкоголизме: значит, я делаю именно то, что должен Глава ФБР раскритиковал СМИ из‑за сообщений о его злоупотреблении алкоголем

Москва18 апр Вести.Глава ФБР Кэш Патель на фоне публикации в журнале Atlantic о его возможных проблемах с алкоголем обвинил американские СМИ во лжи. Соответствующий пост размещен на его странице в соцсети X.

При этом Патель заявил, что подобные "нападки" лишь подтверждают правильность его курса.

"Фейковым новостям" на заметку: я буду волноваться по поводу ваших лживых нападок, только когда вы прекратите их выпускать написал он

Глава ФБР призвал журналистов "продолжать болтать", так как это, по его мнению, лишь доказывает, что он делает "именно то, что должен".

Ранее журнал Atlantic, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщил, что в ФБР и минюсте якобы обеспокоены злоупотреблением алкоголем со стороны главы ФБР, а также частым отсутствием Пателя на рабочем месте. По данным журнала, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа уже обсуждают возможных кандидатов на его замену, а сам Патель, как утверждается, сильно переживает из‑за риска потерять должность.

При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в комментарии Atlantic заявила, что глава ФБР по‑прежнему рассматривается администрацией как ключевая фигура в команде, отвечающей за обеспечение правопорядка.