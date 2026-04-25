Москва25 апрВести.Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель якобы признался, что в юности его дважды арестовывали из-за инцидентов, связанных с употреблением спиртного. Об этом сообщает портал Intercept.
Отмечается, что первый арест состоялся в 2001 году, а второй - в 2005-м.
Патель дважды был арестован за инциденты, связанные с употреблением алкоголя: один раз за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и один раз за публичное мочеиспусканиеговорится в материале
Утверждается, что глава ФБР признал данные факты в письме от 2005 года для заявки на получение статуса адвоката во Флориде. Письмо было частью личного дела Пателя, когда он работал в офисе общественного защитника в Майами.
Ранее Патель подал иск против The Atlantic, обвинив журнал в публикации ложных сведений о его проблемах с алкоголем.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к главе ФБР, несмотря на сообщения СМИ о проблемах Пателя с алкоголем.