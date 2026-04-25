Intercept: директор ФБР в юности был дважды арестован в нетрезвом виде

Intercept: глава ФБР Патель признался, что дважды был арестован в пьяном виде Intercept: директор ФБР в юности был дважды арестован в нетрезвом виде

Москва25 апр Вести.Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель якобы признался, что в юности его дважды арестовывали из-за инцидентов, связанных с употреблением спиртного. Об этом сообщает портал Intercept.

Отмечается, что первый арест состоялся в 2001 году, а второй - в 2005-м.

Патель дважды был арестован за инциденты, связанные с употреблением алкоголя: один раз за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и один раз за публичное мочеиспускание говорится в материале

Утверждается, что глава ФБР признал данные факты в письме от 2005 года для заявки на получение статуса адвоката во Флориде. Письмо было частью личного дела Пателя, когда он работал в офисе общественного защитника в Майами.

Ранее Патель подал иск против The Atlantic, обвинив журнал в публикации ложных сведений о его проблемах с алкоголем.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к главе ФБР, несмотря на сообщения СМИ о проблемах Пателя с алкоголем.