"Пройду любой тест": глава ФБР согласился провериться на алкозависимость Глава ФБР Патель согласился пройти тест на зависимость от алкоголя

Москва13 мая Вести.Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кэш Патель на фоне подозрений в злоупотреблении алкоголем согласился пройти проверку на зависимость от спиртного.

Об этом он заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, видеозапись которых опубликовала телекомпания C-SPAN.

Крис Ван Холлен (демократ, от штата Мэриленд) обратился к Пателю с вопросом: готов ли глава ФБР пройти тест под названием AUDIT, который проходят в том числе военнослужащие США для того, чтобы определить, имеются ли у них проблемы с алкоголем.

Я пройду любой тест, который готовы будете пройти вы ответил Патель

Заручившись согласием законодателя на прохождение проверки, директор ФБР предложил сделать "это бок о бок".

Ранее журнал The Atlantic опубликовал статью о том, что в ФБР и Минюсте США обеспокоены злоупотреблением спиртным со стороны Пателя, а также частым его отсутствием на рабочем месте.

Согласно информации собеседников издания, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа уже обсуждают возможных кандидатов на его замену, а сам Патель, как утверждается, сильно переживает из‑за риска потерять должность.

При этом в Белом доме отмечают, что глава ФБР остается ключевой фигурой в американском управлении, отвечающей за обеспечение правопорядка.

Сам Патель отрицает обвинения в алкозависимости. Он подал к журналу и автору материала иск на $250 млн.