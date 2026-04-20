Москва20 апр Вести.Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель подал в суд иск против журнала The Atlantic, обвинив издание в публикации ложных сведений о его личных проблемах с алкоголем. Об этом говорится в тексте искового заявления.

В документе утверждается, что сообщения Atlantic нацелены на то, чтобы очернить репутацию Пателя и вынудить его написать заявление об отставке.

Ответчики, конечно, свободны критиковать руководство ФБР, но они перешли юридическую грань, опубликовав статью, наполненную ложными и явно сфабрикованными утверждениями, призванными разрушить репутацию директора Пателя и заставить его покинуть свой пост говорится в иске

Сам глава ФБР отверг все приведенные в статье утверждения о злоупотреблении алкоголем, беспорядочном поведении, недоступности для подчиненных и необходимости использования "штурмового оборудования" для проникновения в его кабинет. Патель назвал эти утверждения "чистой фантазией" и "клеветой".

Также в своем иске глава ФБР сообщил о намерении взыскать с журнала компенсацию за нанесенный ущерб в размере не менее 250 миллионов долларов.

Ранее журнал The Atlantic со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что в ФБР и Минюсте якобы обеспокоены злоупотреблением алкоголем со стороны главы ФБР, а также частым отсутствием Пателя на рабочем месте. Журнал написал о том, что высокопоставленные представители администрации американского лидера Дональда Трампа уже обсуждают возможных кандидатов на его замену, а Патель очень взволнован из‑за риска потерять должность.