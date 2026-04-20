Москва20 апр Вести.Система внутренней безопасности США находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт прокомментировал ситуацию с директором ФБР Кэшем Пателем, который подал в суд на издание The Atlantic за статью, в которой рассказывалось о его проблемах с алкоголем.

Очень странно выглядит, когда руководитель американской контрразведки Кэш Патель … для обеления своего честного имени пытается подавать в суды на оскорбивших и оклеветавших его журналистов. Мягко говоря, выглядит это анекдотично. Но с другой стороны, это и отражение того, что система внутренней безопасности США находится, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии … Это свидетельство деградации системы обеспечения внутренней безопасности Соединенных Штатов сказал эксперт

Ранее представители ФБР сообщили, что государственный департамент США предлагает награду в 10 млн долларов за информацию об иранских хакерах, которые взломали личную электронную почту главы Федерального бюро расследований Кэша Пателя.