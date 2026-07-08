AP: Трамп должен выплатить почти $6 млн по делу о домогательствах AP: суд обязал Трампа выплатить почти $6 млн по делу о домогательствах

Москва8 июл Вести.Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк постановил, что президент США Дональд Трамп должен выплатить журналистке Элизабет Джин Кэрролл 5,8 млн долларов по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Решение по этому иску было вынесено еще в 2023 году. Тогда суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу Кэрролл и обязал его выплатить ей 5 млн долларов. Юристы американского лидера обжаловали вердикт, однако в конце июня Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию.

После этого адвокаты Кэрролл потребовали добиться выплаты присужденной суммы. Судья Льюис Каплан удовлетворил их ходатайство и постановил, что Трамп должен перечислить 5 млн долларов, а также проценты, накопившиеся за время судебных разбирательств. В итоге сумма составила 5,8 млн долларов.

Элизабет Джин Кэрролл с 1993 по 2019 год вела колонку в журнале Elle. В своих мемуарах, фрагменты которых были опубликованы в 2019 году, она утверждала, что примерно в 1996 году Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке.

Присяжные пришли к выводу, что изнасилования не было. При этом они признали Трампа виновным в сексуальных домогательствах в отношении Кэрролл.

Адвокаты Трампа заявляли, что Кэрролл более 20 лет ждала, прежде чем, по их версии, ложно обвинить политика, к которому она настроена оппозиционно. Сам Трамп в Truth Social утверждал, что никогда не встречался с Кэрролл, за исключением одного краткого контакта в компании ее мужа. Он также называл иск попыткой использовать судебную систему США как политическое оружие.