CNN: в США началось расследование против обвинявшей Трампа в насилии журналистки

Москва28 мая Вести.Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл, которая ранее обвинила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, сообщил CNN.

По данным источников телеканала, расследование сосредоточено на возможном предоставлении Кэррол ложных показаний в ходе судебных разбирательств по ее искам к главе Белого дома. Политик ранее проиграл оба процесса: в мае 2023 года суд обязал его выплатить Кэррол 5 миллионов долларов, а в январе 2024-го присяжные вынесли вердикт о выплате ей 83,3 миллиона.

В материале CNN говорится, что основанием для нового расследования стали показания Кэррол, которые она дала в 2022 году, утверждая, что не получала какой-либо финансовой поддержки со стороны для подачи исков. Впоследствии выяснилось, что часть судебных расходов журналистки была оплачена миллиардером Ридом Хоффманом.

CNN подчеркнул, что это расследование является очередным примером действий Минюста, которые, по мнению критиков республиканской администрации, направлены на преследование личных оппонентов Трампа.

Ранее агентство Reuters писало, что американский президент угрожает отправить в тюрьму политических соперников с 2015 года, когда впервые баллотировался на пост главы государства.

В апреле 2026 года администрации Трампа удалось добиться вынесения обвинительного заключения в отношении экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Глава Белого дома заявлял, что тот оказывал влияние на президентские выборы, прошедшие осенью 2016 года.

В октябре 2025 года аналогичные обвинения в мошенничестве были предъявлены генеральному прокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая ранее занималась судебным разбирательством в отношении Трампа.