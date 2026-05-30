"Поразительно": Трамп высказался о решении суда о переименовании Кеннеди-центра

Москва30 мая Вести.Президент США Дональд Трамп назвал "поразительным" решение суда убрать его фамилию из названия Центра исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Решение принято судьей, которого назначил бывший президент США Барак Обама, отметил Трамп.

Поразительно заявил Трамп в соцсети Truth Social

Администрация CIF собиралась отремонтировать театр и превратить его в лучший подобный центр в мире, подчеркнул Трамп.

Между тем суд в Вашингтоне запретил Трампу переименовывать в свою честь Кеннеди-центр и потребовал убрать с фасада здания фамилию Трампа. С декабря 2025 года площадка называлась Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.

Трамп заявил, что представители Демократической партии США страдают от "синдрома ненависти" к нему.