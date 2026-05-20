Дудаков: Трамп тратит миллионы долларов для избавления от оппонента в Конгрессе

Москва20 мая Вести.Президент США Дональд Трамп тратит миллионы долларов, чтобы убрать из Конгресса своего главного оппонента Томаса Мэсси. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" американист Малек Дудаков.

Как пояснил эксперт, предстоящие праймериз могут стать самыми дорогими в истории Республиканской партии.

Вообще в Америке сейчас стартует сезон праймериз, потому что, до выборов остается не так много времени. Там, конечно, внимание приковано к штату Кентукки, где попытается на праймериз победить, наверное, ключевой оппонент Трампа среди республиканцев, конгрессмен Томас Мэсси. Трамп там просто какие-то уже невероятные деньги закинул, лишь бы его одного выкинуть из Конгресса, из Палаты представителей. Может быть, это получится у Трампа. Вот, потому что там десятки миллионов долларов спустили. Наверное, самые дорогие праймериз вообще в истории Республиканской партии… Возможно, его (Мэсси - прим. ред.) оппонент, союзник Трампа, победит. Но это просто показывает, на что сейчас вот тратят время, силы и деньги подчеркнул Дудаков

По мнению американиста, вместо того, чтобы заниматься реформами и выработкой стратегического видения, Республиканская и Демократическая партии находятся в бесконечных войнах друг с другом.

Ранее отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск сообщил, что сторонники Трампа победят на осенних выборах в Конгресс США. Республиканцы могут потерять контроль над Палатой представителей из-за снижения рейтинга администрации США.