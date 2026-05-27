Москва27 мая Вести.Президент США Дональд Трамп назвал в соцсети Truth Social бывшего президента Джо Байдена "нечестным политиком" после обращения Байдена в суд с иском к Минюсту США.

Байден обратился в суд с требованием ввести бессрочный запрет на передачу республиканцам записей личных бесед Байдена с автором его мемуаров, сделанных в 2016–2017 годах.

В иске Байдена указано, что Минюст получил эти материалы в 2023 году в рамках расследования нарушений при обращении с секретными документами. По итогам проверки оснований для привлечения Байдена к уголовной ответственности не выявили.

Между тем администрация Трампа изменила состав экспозиции "Аллея славы президентов" в Белом доме, которая содержит портреты всех президентов США.

Теперь на стене западной колоннады, которая соединяет главное здание и Овальный кабинет Белого дома, размещены нелестные оценки в адрес предыдущих президентов. Байден назван худшим президентом в истории США, слабость которого оказалась разрушительной для страны.

Глава Пентагона Пит Хегсет резко осудил администрацию Байдена за передачу Украине боеприпасов на сумму в сотни миллиардов долларов "без надлежащего контроля".