Хантер Байден вызвал на поединок в клетке двух сыновей Трампа

Сын экс-президента США Хантер Байден вызвал на бой в клетке двух сыновей Трампа

Москва10 апр Вести.Хантер Байден, сын бывшего американского президента Джо Байдена, бросил вызов старшим сыновьям действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Видеообращение он опубликовал в одной из своих соцсетей.

По словам Байдена-Младшего, ему позвонил леворадикальный видеоблогер Эндрю Каллахан и предложил организовать этот поединок. Хантер бросил вызов Дональду Трампу-младшему и Эрику.

Мне только что позвонил Эндрю Каллахан. Кажется, он пытается организовать бой в клетке – я против Эрика и Дональда-младшего. Я сказал ему, что согласен на 100%, если у него получится это устроить рассказал он

Представители Trump Organization и Белого дома пока не ответили на запросы американских журналистов по этому поводу.

Белый дом планирует провести аналогичный турнир, но с участием настоящих бойцов лиги UFC. Бои пройдут 14 июня в рамках празднования 250-летия принятия Декларации независимости США. Ранее стал известен кард предстоящего турнира – сын Байдена в списках не значится.