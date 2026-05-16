Сын Трампа обвинил Псаки в клевете и намерен подать на нее в суд

Москва16 мая Вести.Сын президента США Дональда Трампа Эрик назвал клеветой слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и намерен подать на нее в суд.

Работающая сейчас телеведущей Псаки ранее в телеэфире канала MS NOW заявила, что Эрик Трамп поехал в Китай с отцом, исходя из коммерческих интересов, так как сейчас он управляет бизнесом Трампа.

Я намерен подать в суд на Джен Псаки и MS NOW… У меня нет никаких деловых интересов в Китае. Никакой недвижимости, никаких инвестиций, ничего заявил в Х сын Трампа

По его словам, истинной причиной его поездки в Китай стало желание побыть рядом с отцом.

Я присоединился к этой поездке по одной причине - как любящий сын, который обожает своего отца отметил Эрик Трамп

Президент США по итогам своего визита в Китай 13–15 мая заявил о крупных сделках с КНР.