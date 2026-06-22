Москва22 июнВести.Американский президент Дональд Трамп пообещал добавить новые обвинения в судебный иск против газеты The New York Times (NYT) в связи с их публикациями про Иран.
Соответствующее сообщение политик разместил в социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома назвал репортажи издания, освещающие конфликт США и Израиля против Ирана, "ложными и нелепыми".
Они преступникизаключил Трамп
Ранее Трамп подал иск о клевете на сумму 15 миллиардов долларов против газеты The New York Times. Однако суд во Флориде отклонил обращение президента.