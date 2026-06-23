Москва23 июн Вести.Доверенный американского лидера Дональда Трампа собирает "досье" о клеветнической и оскорбительной кампании в отношении президента США в итальянских СМИ и соцсетях. По данным издания Corriere della Sera, информация затем будет передана в Белый дом, а также в Госдеп и Минюст США, которые дадут оценку нанесенному имиджевому ущербу.

Паоло Дзамполли, специальный посланник президента США по глобальному партнерству, поручил своему адвокату в Италии подготовить подборку об организованной в социальных сетях и центральных СМИ кампании по дискредитации Трампа и его окружения после конфликта с премьер-министром Италии Джорджей Мелони говорится в публикации

По словам Дзамполли, которые цитирует издание, итальянские СМИ ведут "кампанию по разжиганию ненависти", которая ведет к росту напряженности, что грозит испортить торговые и политические отношения между Италией и США. Дзамполли утверждает, что речь идет о распространении непроверенной информации, которая наносит вред имиджу как людей, так и институтов власти.

Ранее Трамп заявил, что Мелони на полях саммита G7 "умоляла его с ней фотографироваться", и он сделал это из жалости. В ответ итальянский премьер обвинила американского лидера во лжи, назвав его слова оскорбительными, и подчеркнув, что она и итальянский народ "никогда не умоляет" кого бы то ни было.

Глава МИД Италии Антонио Таяни, в свою очередь, принял решение об отмене своего визита в Соединенные Штаты, назвав выпад Трампа в сторону Мелони оскорблением не только премьера, но и всей страны.

После этого президент США выступил с утверждением о том, что у Мелони низкий уровень популярности в Италии. Глава Белого дома также напомнил, что премьер не разрешила военным США использовать итальянские аэродромы, что вызвало трудности со снабжением войск в ходе войны с Ираном.