Работа с США должна вернуться в нормальное русло: Мелони о перепалке с Трампом Премьер Италии выразила надежду на нормализацию отношений с США

Москва23 июн Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду на дальнейшую нормализацию отношений ее страны с США, несмотря на перепалку с американским лидером Дональдом Трампом.

Я не намерена продолжать конфронтацию​​​. Я считаю, что наша двусторонняя работа с США должна вернуться в нормальное русло, об этом я вчера сказала на заседании совета министров заявила Мелони во время выступления на форуме, организованном газетой Verita.

Ранее Трамп раскритиковал Мелони за то, что Италия не оказала поддержку США в военной операции против Ирана. До этого американский лидер рассказал, что Мелони "умоляла его с ней фотографироваться" на полях саммита G7, и он это сделал из жалости. Также Трамп заявил, что у итальянского премьера низкий уровень поддержки в ее стране.

В ответ на эти заявления Мелони обвинила Трампа во лжи и неуважении к своим союзникам, а глава МИД Италии Антонио Таяни, в свою очередь, отменил визит в США, назвав выпад Трампа в сторону Мелони оскорблением не только премьера, но и всей страны.