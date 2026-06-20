Мелони посоветовала Трампу думать о своем рейтинге, а не о ее популярности

Премьер Италии снова ответила Трампу: моя популярность – не ваше дело Мелони посоветовала Трампу думать о своем рейтинге, а не о ее популярности

Москва20 июн Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее популярность не зависит от взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она написала в одной из своих соцсетей.

На второй день публичной ссоры Трампа и Мелони американский лидер обвинил ее в отказе предоставить американским самолетам доступ к итальянским базам во время операции против Ирана. Он предположил, что отказ США в помощи – одна из причин ее низкого рейтинга в Италии.

Президент Трамп, эти постоянные, ничем не спровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то, что я ваш друг, конечно, этому не помогло, и это не зависит от моих отношений с вами написала Мелони

Итальянский премьер подчеркнула, что ее рейтинг зависит от ее способности защищать национальные интересы своей страны. По ее словам, отказ в использовании американских баз в Италии – часть этой борьбы.

Конфликт между лидерами разгорелся после слов Трампа о том, что он сфотографировался с Мелони из жалости. Позднее глава МИД Италии Антонио Таяни отменил визит в США.