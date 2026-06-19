Трамп: Мелони умоляла меня сфотографироваться с ней на саммите G7

Трамп заявил, что сфотографировался с Мелони из жалости Трамп: Мелони умоляла меня сфотографироваться с ней на саммите G7

Москва19 июн Вести.На полях саммита G7 во Франции премьер-министр Италии Джорджа Мелони просила американского президента Дональда Трампа о совместном фото. С таким утверждением выступил сам Трамп.

Президент США в телефонном разговоре с журналистом итальянского телеканала La7 поделился нюансами общения с Мелони на саммите "Большой семерки".

Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Она так хотела фото со мной. Я мог бы и не делать его, но мне стало ее жаль сказал Трамп

Прежде он обвинял Мелони и других европейских лидеров в недостаточной поддержке по вопросам Ирана и Ормузского пролива. Отношения между итальянским премьером и Трампом также обострились после того, как Мелони публично заступилась за Папу Римского Льва XIV, назвав высказывания Трампа в его адрес неприемлемыми.

Ранее трансляция заседания лидеров G7 запечатлела, как Трамп вошел в зал последним и в шутку назвал себя боссом.