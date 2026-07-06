Москва6 июл Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ироничный пост, высмеивающий премьер-министра Италии Джорджу Мелони в преддверии саммита НАТО. В качестве иллюстрации он использовал фотографию с саммита G7, на которой Мелони запечатлена смотрящей на него, снабдив снимок подписью: "Нужен ограничительный приказ" (Restraining order needed).

Этот инцидент стал продолжением публичного конфликта между лидерами. Ранее в интервью итальянскому телеканалу La7 Трамп заявил, что премьер-министр Италии якобы "умоляла" его о совместной фотографии, и он согласился лишь потому, что "ему было её жаль".

В ответ на это Мелони в социальной сети X подчеркнула, что ни она, ни Италия "никогда никого ни о чем не просят", и выразила недоумение по поводу подобного неуважительного отношения американского президента к союзникам по альянсу.

Термин "ограничительный приказ" (restraining order) в американской правовой системе обозначает судебное предписание, запрещающее человеку приближаться к другому лицу или вступать с ним в контакт.

Публикация Трампа вызвала широкий резонанс в преддверии встречи лидеров стран НАТО, где вопросы дипломатического этикета и межгосударственного взаимодействия остаются в центре внимания.