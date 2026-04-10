"Европа должна быть смелой": Мелони ответила на выпады Трампа в отношении НАТО

Москва10 апр Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с заявлением о необходимости европейских стран самостоятельного выстраивать систему безопасности в рамках НАТО, не ориентируясь на интересы США.

Соответствующее заявление глава правительства сделала в итальянском парламенте, комментируя итоги визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Видеозапись выступления опубликована в официальном аккаунте политика на видеохостинге YouTube.

Европа должна быть смелой и взять на себя ответственность в строительстве европейской опоры альянса, чтобы, в первую очередь, гарантировать свою безопасность сказала итальянский премьер

Она считает, ЕС уже показал Соединенным Штатам, что не намерен мириться с унижениями и упреками. По словам премьера, Евросоюз, в частности, жестко отреагировал на претензии США по поводу Гренландии и тарифным вопросам.

Наконец, мы так же поступили (выразили несогласие – прим. ред.) в отношении конфликта США с Ираном, с чем Италия не согласна и в котором не принимает участия резюмировала Мелони

Ранее президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что недавние заявления Трампа по поводу НАТО представляют большую угрозу для альянса, чем любые потенциальные действия России в отношении блока.

Переговоры между Рютте и Трампом прошли вечером 9 апреля. После встречи президент США заявил, что сомневается в готовности НАТО оказать поддержку Вашингтону в будущем.

Рютте, в свою очередь, отметил, что "явно ощутил" разочарование Трампа в отношении альянса.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что американский лидер планирует провести с генсеком НАТО откровенный и прямой разговор.

Она также подчеркнула, что альянс не прошел "тест Трампа", отказавшись присоединиться к США в противостоянии с Ираном.

Издание Politico, в свою очередь, узнало, что встреча американского лидера с главой Североатлантического альянса не содержала в себе ничего, кроме оскорблений со стороны хозяина Белого дома.