Москва26 мая Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обрушилась с критикой на Евросоюз, назвав его бюрократическим гигантом, проявляющим недальновидность в том момент, когда дело доходит до глобальных проблем.

В ходе своего выступления на съезде ассоциации итальянских промышленников Confindustria премьер подчеркнула, что излишняя бюрократия пытается встать на замену политике и задушить экономические инициативы, сообщает ТАСС.

Наибольшая и наиболее существенная слабость, которая нас больше всего беспокоит, - это нынешняя конфигурация Европейского союза, бюрократического гиганта, который слишком часто жертвовал конкурентоспособностью и стратегическим ростом на алтаре идеологических и технократических подходов. Европа способна умножать правила во всех аспектах общественной жизни, но недальновидна, когда дело доходит до того, чтобы был слышен голос ЕС при решении глобальных проблем сказала она

Мелони потребовала, чтобы Евросоюз делал меньше, но лучше, быстро действовал при принятии и решений и устанавливал разумные приоритеты.

Итальянский премьер также затронула тему увеличения оборонных расходов. По ее словам, на сегодняшний день надо найти баланс между обеспечением обороны и помощью семьям и предприятиям, "иначе завтра будет просто нечего защищать в этой стране".