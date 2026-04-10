"Уже много раз наблюдали": премьер Финляндии скептически оценил угрозы Трампа

Москва10 апр Вести.Угрозы президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Европы не заслуживают серьезного внимания. Соответствующее мнение высказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Таким образом глава правительства оценил визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон.

Мы уже много раз наблюдали за последний год или около того: речи Трампа действительно жесткие, как и его угрозы приводит слова политика финская газета Iltalehti

Орпо подчеркнул, что США давно обсуждают возможность пересмотра своей роли в защите европейских стран, поэтому недавние заявления Трампа не являются новыми.

Эта идея заложена в стратегии безопасности США. В то же время Соединенные Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы остаться в Европе добавил он

Орпо также напомнил, что решение о выходе Соединенных Штатов из НАТО может быть принято только американским Конгрессом.

Ранее президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что недавние заявления Трампа по поводу НАТО представляют большую угрозу для альянса, чем любые потенциальные действия России в отношении блока.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Европы выстраивать свою систему безопасности без опоры на США.

Переговоры между Рютте и Трампом прошли вечером 9 апреля. После встречи президент Соединенных Штатов заявил, что сомневается в готовности НАТО оказать поддержку Вашингтону в будущем.

Рютте, в свою очередь, отметил, что "явно ощутил" разочарование Трампа в отношении альянса.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что американский лидер планирует провести с генсеком НАТО откровенный и прямой разговор.

Она также подчеркнула, что альянс не прошел "тест Трампа", отказавшись присоединиться к США в противостоянии с Ираном.

Издание Politico, в свою очередь, узнало, что встреча американского лидера с главой Североатлантического альянса не содержала в себе ничего, кроме оскорблений со стороны хозяина Белого дома.