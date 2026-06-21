Богданов: в плюсе от публичного скандала будут и Трамп, и Мелони Богданов рассказал о последствиях поддержки Трампа для европейских политиков

Москва21 июн Вести.Пользующиеся поддержкой президента США Дональда Трампа европейские политики проигрывают на выборах. Следующая на очереди – итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он напомнил о недавно прошедших выборах в Венгрии, на которых глава правительства республики Виктор Орбан потерпел поражение.

Орбан считался союзником Трампа и Трамп его открыто поддерживал, но на выборах Орбан (в том числе из-за этой поддержки) проиграл. Мелони тоже считалась союзницей Трампа и выборы у нее довольно скоро. Смена тактики? А почему бы и нет. В плюсе от этого публичного скандала точно будут оба. А дальше можно и назад отмотать. Это же Трамп прокомментировал Богданов

Ранее журналист дал прогноз, каким будет лето 2026 года для Трампа. По его мнению, оно станет вершиной президентства главы Белого дома, а затем его позиции резко ухудшатся.