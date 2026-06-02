Москва2 июн Вести.Лето 2026 года станет вершиной президентства главы Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы "Вести" высказал журналист Валентин Богданов.

По мнению журналиста, после лета позиции Трампа будут только ухудшаться.

Может быть, со стороны это не все видят, но действительно вот это лето, оно будет перевалом для Трампа. Это вообще вершина его президентства. Все, что будет позже этого – оно будет хуже, чем было до… После будет очень напряженная осень – выборная… Это нам важно понимать, потому что Трамп, конечно же, будет полностью отключен от любых, ну, как мы это называем, переговорных треков. Ему будет точно не до Украины, ему будет точно не до глубокого погружения во все эти проблемы. Но это совершенно не значит, что не до Украины, например, будет тем, кто на этом зарабатывает или тем, кто на этом строит свое влияние внутри американского военно-промышленного комплекса