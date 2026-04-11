Москва11 апр Вести.На смену "коалиции желающих" в Евросоюзе придет "коалиция обязанных", которую европейцам придется создать по требованию президента США Дональда Трампа. Такое предположение журналист ИС "Вести" Валентин Богданов высказал в своем канале в мессенджере MAX.

По его мнению, Трамп заставит европейцев решать проблему Ормузского пролива.

В "коалицию желающих" евросоюзники США по НАТО, кажется, доигрались. Теперь будет "коалиция обязанных". Открыть Ормузский пролив. Старший приказал. То есть Трамп пояснил Богданов

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Запад пытается сколотить по Ормузу "коалицию желающих". По его словам, британцы хотели бы сохранить свое влияние на страны Персидского залива.