Богданов: Ормузский пролив никогда не будет таким, как в представлениях Трампа

Москва19 апр Вести.Ормузский пролив никогда не будет открыт так, как это себе представляет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, ожидание по открытию Ормузского пролива для Трампа – пока что промежуточный итог войны.

Ормузский пролив больше никогда не будет открыт в том виде, в котором представляет себе Дональд Трамп. И это пока основной итог американо-иранской войны. Промежуточный итог, конечно отметил Богданов

Журналист также сообщил, что война с Ираном началась ради инсайдерских сделок с нефтью. Таких сделок было три, перед каждым важным событием конфликта.