Москва19 апрВести.Ормузский пролив никогда не будет открыт так, как это себе представляет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, ожидание по открытию Ормузского пролива для Трампа – пока что промежуточный итог войны.
Журналист также сообщил, что война с Ираном началась ради инсайдерских сделок с нефтью. Таких сделок было три, перед каждым важным событием конфликта.