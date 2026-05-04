Москва4 мая Вести.Название "Свобода", выбранное президентом США Дональдом Трампом для операции по выводу судов из Ормузского пролива, является неудачным, особенно в контексте Ближнего Востока. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, нет ясности кто, кого и от чего "освобождает".

Новый проект "Свобода" от Дональда Трампа – пример не очень "нейминга". Особенно в контексте Ближнего Востока. "Несокрушимая свобода"(Operation Enduring Freedom (OEF) - прим.ред.) – так официально назывались все военные мероприятия США в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года. От Афганистана до Африканского рога и от Сахары до Филиппин. По сути главным итогом можно считать стратегический провал – возвращение "Талибана". В общем, кто, кого и от чего в итоге "освободил" – можно гадать до сих пор пояснил Богданов

Ранее глава комитета по нацбезопасности Меджлиса (парламента) Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран воспримет попытку Вашингтона вмешаться в регулирование режима судоходства в Ормузском проливе как нарушение перемирия.