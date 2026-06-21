Москва21 июн Вести.Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони red flag (красный флаг - прим. ред.) для президента США Дональда Трампа. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Журналист отметил сходство главы правительства Италии с Камалой Харрис, занимавшей при предшественнике Трампа - Джо Байдене - пост вице-президента США .

У молодой Джорджи Мелони есть сходство с молодой Камалой Харрис. Red flag для Дональда Трампа? Похожа ведь на его бывшую. Соперницу поделился своим мнением он

Ранее Богданов выражал свое мнение относительно поддержки Дональдом Трампом европейских лидеров. По его словам, всем им не везло на выборах. В частности, он вспомнил поражение на выборах экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, которого открыто поддерживал Трамп. Журналист полагает, что похожая судьба может постичь и Мелони.