Захарова о ссоре Мелони и Трампа: США никогда не уважали своих союзников

Захарова после ссоры Мелони и Трампа призвала Италию отстаивать независимость Захарова о ссоре Мелони и Трампа: США никогда не уважали своих союзников

Москва19 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публичный конфликт между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом, напомнив о традиционном подходе Вашингтона к союзникам.

Захарова отметила, что нынешняя Италия отличается от своей прежней версии – эта страна "никогда никого не умоляла", когда итальянский совет министров возглавлял Сильвио Берлускони.

Чтобы так было и дальше, надо отстаивать независимость своей страны, действовать в соответствии с национальными интересами и уметь ставить "я" после "Италии", а не "до" написала Захарова в своем Telegram-канале

Кроме того, она ответила на вопрос Мелони, почему Трамп не выказывает уважение своим союзникам. Захарова напомнила о словах премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о том, что Европа может рассчитывать лишь на роль "довольного вассала" или "несчастного раба" Вашингтона.

США действовали всегда, просто это немного скрывали. Потому, что у американских президентов совсем другие союзники указала официальный представитель российского МИД

Захарова добавила, что самым надежным союзником для Мелони является итальянский народ, а не США. Она также задалась вопросом, вызвали ли американского посла в МИД Италии, как это было после слов российского журналиста.

Публичный конфликт разгорелся после того, как Трамп заявил, будто пожалел Мелони и согласился на фото, а она обвинила его во лжи и неуважении. Глава МИД Италии также отменил свой визит в США.