Захарова прокомментировала вызов посла РФ в Италии

Москва22 апр Вести.Италия на протяжении многих лет одурманена собственной пропагандой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами.

По словам дипломата, Рим долгое время допускал, чтобы ориентированные на Запад СМИ "пудрили мозги" Италии.

Они много лет были одурманены пропагандой своей указала Захарова

Ранее российский посол в Италии Алексей Парамонов был вызван в МИД, где ему выразили протест после высказываний журналиста Владимира Соловьёва о премьер-министре страны Джордже Мелони. Об этом сообщил глава ведомства Антонио Таяни.