Москва22 апрВести.Италия на протяжении многих лет одурманена собственной пропагандой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами.
По словам дипломата, Рим долгое время допускал, чтобы ориентированные на Запад СМИ "пудрили мозги" Италии.
Они много лет были одурманены пропагандой своейуказала Захарова
Ранее российский посол в Италии Алексей Парамонов был вызван в МИД, где ему выразили протест после высказываний журналиста Владимира Соловьёва о премьер-министре страны Джордже Мелони. Об этом сообщил глава ведомства Антонио Таяни.