Соловьёв пошутил, что из-за его слов слишком часто вызывают посла РФ в Италии

Москва22 мая Вести.Из-за высказываний Владимира Соловьёва посла России в Италии вызывают слишком часто. Об этом в шутку заявил сам Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Телеведущий иронично заметил, что европейцы вряд ли могут снять трубку и позвонить канцлеру Германии Фридриху Мерцу с требованием "перестать быть нацистом".

Про звонок [премьер-министру Италии Джордже] Мелони говорить не буду. Нашего посла и так уже достаточно часто из-за меня вызывают добавил он

Ранее Соловьёв обратился к премьер-министру Италии Джордже Мелони с призывом нести ответственность за поддержку идей фашистской Италии и киевского режима. По его словам, Мелони демонстрирует симпатию к преступлениям, поддерживая нацистское украинское государство, которое проводит террористические акты на территории России.

Позднее телеведущий отказался извиняться перед итальянским премьером и напомнил, что итальянские политики неоднократно позволяли себе резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина.