Соловьёв о словах про Мелони: не я первый ее так назвал

Соловьёв о словах про Мелони: пришлось использовать ругань, чтобы услышали Соловьёв о словах про Мелони: не я первый ее так назвал

Москва28 апр Вести.Высказывания в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони были сделаны неслучайно. Об этом заявил Владимир Соловьёв в ходе эксклюзивного интервью с Викторией Боней для ИС "Вести".

Не я первый, кто ее так назвал, и мало этого, это было сделано неслучайно. Сейчас итальянские журналисты несли такое про [президента РФ Владимира] Путина, употребляя такие слова, и никто в Италии их не остановил. Но для того, чтобы меня услышали, мне пришлось действовать методами [Владимира] Жириновского, который только за счет вот этой ругани был вынужден обращать внимание этих людей сказал журналист

Ранее Соловьёв обратился к премьер-министру Италии Джордже Мелони с призывом нести ответственность за поддержку идей фашистской Италии и киевского режима. По его словам, Мелони демонстрирует симпатию к преступлениям, поддерживая нацистское украинское государство, которое проводит террористические акты на территории России и не скрывает подготовку устранения целей.

Также Владимир Соловьёв в эксклюзивном интервью с Викторией Боней для ИС "Вести" объяснил свою реакцию на ее обращение к президенту России Владимиру Путину.