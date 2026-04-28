Соловьёв не стал извиняться перед премьер-министром Италии Мелони

Соловьёв отказался извиняться перед премьер-министром Италии Мелони Соловьёв не стал извиняться перед премьер-министром Италии Мелони

Москва28 апр Вести.Владимир Соловьёв во время эксклюзивного интервью с Викторией Боней для ИС "Вести" отказался приносить извинения премьер-министру Италии Джордже Мелони.

Нет-нет-нет… Мелони – это отдельная тема сказал Соловьёв

По словам журналиста, его высказывания носят политический характер и не являются личным оскорблением.

Кроме того, Соловьёв добавил, что итальянские политики ранее позволяли себе резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина, включая обвинения, которые, как он считает, не вызвали должной реакции внутри Италии.

Вместе с тем Соловьёв анонсировал большое интервью итальянской прессе.

Ранее Владимир Соловьёв обратился к премьер-министру Италии Джордже Мелони с призывом нести ответственность за поддержку идей фашистской Италии и киевского режима. По его словам, Мелони демонстрирует симпатию к преступлениям, поддерживая нацистское украинское государство, которое проводит террористические акты на территории России и не скрывает подготовку устранения целей.