Москва22 апр Вести.Журналист Владимир Соловьёв обратился к премьер-министру Италии Джордже Мелони с призывом нести ответственность за поддержку идей фашистской Италии и киевского режима. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что Мелони демонстрирует симпатию к преступлениям, поддерживая нацистское украинское государство, которое проводит террористические акты на территории России и не скрывает подготовку устранения целей, среди которых, по словам Соловьёва есть и он сам.

Госпожа Мелони, с вами говорит человек, еврей, которого итальянские власти в очередной раз подвергли гонениям. Подобное в истории Италии происходило не единожды. Не пропагандист, а еврей и антифашист обращается к вам, последователям фашиста Муссолини, который участвовал в войне против советского народа и который так же, как и Гитлер, несет личную ответственность за гибель 27 миллионов советских граждан, за геноцид советского народа и за холокост по отношению к евреям. Вы, разделяя взгляды Муссолини, подписываетесь под всеми преступлениями фашистской Италии и, по логике вещей, должны разделять за них ответственность. Во всяком случае, вы демонстрируете симпатии к этим преступлениям, поддерживая нацистское украинское государство, которое проводит террористические акты на территории России и не скрывало многократную подготовку убийств – в том числе среди целей, заявленных украинскими властями, нахожусь и я. И когда вы отвечаете мне лично, всегда держите это в своей голове написал Соловьёв

Ранее российского посла в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД страны, где ему выразили протест после высказываний журналиста Владимира Соловьёва о премьер-министре страны Джордже Мелони.