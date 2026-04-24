Москва24 апр Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, обвинив Владимира Соловьёва в якобы пропагандизме, забыла, что в демократическом обществе журналист имеет право на свободное выражение своего мнения. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заслуженных юрист РФ Павел Астахов.

При этом Мелони оказалась в ситуации, за которую 1975 году критиковали австрийского канцлера. Прецедент получил название "Лингенс против Австрии", отметил юрист.

Политики европейские вообще совершенно забывают историю и совершенно не отвечают за свои слова …. [прецедент] Лингенс против Австрии. Вот [австрийский журналист, критиковавший канцлера Бруно Крайского] Петер Михаэль Лингенс дошел до Европейского суда, и Европейский суд сказал: "Уважаемый канцлер, вы должны понимать, первое, публичный политик не имеет права вторгаться в зону ответственности журналиста и критиковать журналиста за осуществление свободы слова; второе, будучи публичным политиком, рамки критики вашей, то есть вас лично, гораздо шире и гораздо глубже, чем у простого человека; третье: надо отличать мнение от факта". [Европейский суд] полностью дезавуировал все решения австрийского суда. С тех пор этот прецедент, это "рул", как говорят, это у европейца известно очень хорошо. И на него многие ссылаются, потому что все решения были отменены сказал Астахов

Прежде чем "открывать рот", Мелони следовало заглянуть в архивы Европейского суда, отметил юрист.