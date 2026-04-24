Москва24 апр Вести.Включив в санкционные списки Владимира Соловьёва, европейцы нарушили собственные правовые традиции, основанные на римском праве. Об этом заявил он сам, сообщает ИС "Вести".

Западные элиты "выкинули в корзину великую традицию римского права", отметил он.

Меня европейцы заранее внесли в список тех, кто не имеет права на территории европейского пространства находиться, защищать права, владеть собственностью … Европейцы сделали то, что ни один никогда бы суд до начала специальной военной операции даже не стал рассматривать. Они изначально отказались от права, то есть они изначально выкинули в корзину всю великую традицию римского права сказал Соловьёв

В свою очередь постпредство РФ при ЕС заявило, что объединение в очередной раз показало свое полное пренебрежение международным правом.