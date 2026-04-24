Постпредство России при ЕС: Евросоюз пренебрегает международным правом

Москва24 апр Вести.Европейский союз (ЕС) принял 20-й пакет санкций против России, в очередной раз показав свое полное пренебрежение международным правом, сообщает постпредство России при ЕС.

Евросоюз в очередной раз показал свое полное пренебрежение по отношению к международному праву и Уставу ООН, несмотря на громкие заявления в их поддержку заявили в постпредстве

Там также отметили, что в 20-м пакете ограничительных мер ЕС прибегает к экономическому шантажу и экстерриториальному применению санкций против суверенных государств, сотрудничающих с РФ.

Впервые в рамках нового "пакета" еэсовцы ввели в действие некий "инструмент по борьбе с обходом санкций". В соответствии с ним, Брюссель предоставил сам себе право в одностороннем порядке ограничивать экспорт ряда товаров и технологий из ЕС в третьи страны, голословно утверждая, что в этих странах "высокий риск" обхода антироссийских санкций пояснили в постпредстве

Евросоюз накануне утвердил 20-й пакет санкций против России. Также в ЕС начали работу над 21-м пакетом ограничительных мер.

Между тем Евросовет завершил процедуру согласования кредита в размере 90 млрд евро, который получит Украина на "бюджетные потребности" и финансирование военно-промышленного комплекса страны.