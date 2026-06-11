Мелони: ЕС нужно наладить диалог с Москвой через переговорщика

Мелони заявила, что ЕС нужно найти переговорщика и начать диалог с Россией Мелони: ЕС нужно наладить диалог с Москвой через переговорщика

Москва11 июн Вести.Евросоюзу следует действовать прагматично и наладить диалог с Россией через переговорщика, заявила премьер Италии Джорджа Мелони, выступая в нижней палате итальянского парламента.

По словам итальянского премьера, "твердость" ЕС в отношении России не должна перерасти "в дипломатическую слепоту и самоизоляцию", нужно начать прагматичное обсуждение выбора путей взаимодействия с РФ.

Европейский союз должен быть готов возглавить этот диалог сказала Мелони, ее слова приводит итальянский вещатель Rai News

Она отметила, что пока нет легитимного формата, чтобы говорить от имени всей Европы.

По этой причине я давно выступаю за необходимость определения авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов, для передачи точки зрения Европы указала Мелони

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что "идеальным" переговорщиком мог бы стать бывший немецкий канцлер Герхард Шредер.