Мелони считает, что переговорщик от крупной державы ЕС затруднит диалог с РФ Мелони призвала назначить переговорщиком от ЕС представителя "средней" страны

Москва17 июн Вести.Переговорщиком от Евросоюза по украинскому урегулированию не должен быть представитель одной из крупных европейских стран. Такое мнение озвучила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции во Франции.

Мелони выступила с предложением на предстоящей встрече лидеров ЕС выдвинуть единого кандидата в качестве представителя ЕС на переговорах.

Я думаю, что было бы очень сложно предложить человека из одной из крупных европейских стран. Я думаю, что это затруднит достижение соглашения, поэтому я бы обратилась, скажем, к средним державам Евросоюза сказала премьер Италии

Она также подчеркнула, что множество параллельных переговорных форматов приводит к тому, что ни одно из европейских государств не имеет полномочий говорить от имени всего региона.

Ранее газета Corriere della Sera писала, что на саммите G7 итальянский премьер планировала поднять вопрос о европейском представителе. По данным журналистов, Мелони могла предложить на эту роль президента Финляндии Александра Стубба.