Мелони может предложить Стубба на роль переговорщика по Украине CDS: Мелони может предложить Стубба в качестве переговорщика от ЕС по Украине

Москва13 июн Вести.На предстоящем саммите G7 премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует поднять вопрос о европейском представителе на возможных переговорах по украинскому урегулированию. В качестве кандидата итальянский премьер может предложить президента Финляндии Александра Стубба, пишет газета Corriere della Sera.

"Параметры переговоров" с Россией определили лидеры евротройки (Франции, Германии и Великобритании), выпустившие неделей ранее совместное заявление. Мелони же, в свою очередь, заявила, что требуется определить "авторитетную фигуру", которая будет представлять Европу на переговорах. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на эту роль не подходят, поскольку "слишком слабы и противоречивы", отмечает издание. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, кандидатура которой также рассматривалась, напомнила, что в переговорах должен принимать участие человек, обладающей легитимной политической властью.

Издание отмечает, что итальянский премьер выразила недовольство задержками в определении европейского посредника, и часть этого недовольства направлена в адрес президента Франции Эммануэля Макрона – Мелони не нравятся попытки некоторых столиц доминировать в этом процессе.

По мнению Мелони, Европа не должна быть представлена одной из крупных стран – это может разжечь соперничество в ЕС и подорвать единство. Вместо этого премьер Италии хочет видеть переговорщиком фигуру, представляющую более широкие европейские интересы, включая страны, не входящие в ЕС (Великобритания и Норвегия), но при этом поддерживающие Киев. Отмечается, что в этом контексте финский президент видится подходящим и сильным кандидатом, который к тому же в хороших отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, рассматривается и кандидатура председателя Европейского совета, португальца Антониу Кошты, чья "институциональная роль в ЕС придает ему вес и авторитет", говорится в статье. Издание называет Кошту, который заявлял, что РФ не должна достичь успеха в украинском урегулировании, "специалистом по компромиссам".

9 мая президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами заявил, что для диалога между Европой и Москвой необходимо выбрать посредника, который одновременно пользуется их доверием и не "наговорил гадостей" в адрес РФ. Таким человеком он видит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Как отмечал бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт, предложение российского лидера вызвало большой переполох в Берлине.