Политолог Гращенков считает, что переговорщиком от ЕС с РФ может стать Стубб

Москва26 мая Вести.Политолог Илья Гращенков полагает, что наиболее реалистичный кандидат на роль переговорщика от Европейского союза (ЕС) с Россией – лидер Финляндии Александр Стубб. Свое мнение эксперт озвучил в комментарии NEWS.ru.

По словам политолога, Стубб хорошо понимает российскую сторону, приемлем для северной и восточноевропейской части Евросоюза, а также не связан с "грузом прежних договоренностей". Гращенков полагает, что линия Стубба будет жесткой: по мнению эксперта, она может заключаться в таких условиях, как прекращение огня, гарантии безопасности Украине, отсутствие возврата к прежним отношениям.

Собеседник журналистов считает, что для России президент Финляндии в качестве переговорщика является "неудобным". Но, по словам политолога, в Евросоюзе Стубба могут воспринимать как надежного представителя позиции ЕС.

Эксперт также выразил мнение, что Евросоюз намерен найти на позицию переговорщика не "друга России", а человека, способного говорить с Россией и при этом не привести к расколу внутри ЕС.

Вместе с тем Гращенков считает, что роль переговорщика переоценивать не стоит.

Он не сможет одним личным авторитетом прекратить конфликт или восстановить доверие подытожил, в частности, политолог

Ранее издание Politico также назвало возможных представителей ЕС для переговоров с Россией.